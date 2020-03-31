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«Проснись и мой!»: Артур Пирожков пожелал фанатам доброго утра

Энергетика Александра Реввы заряжает на позитив даже во время жесткого карантина.

«Проснись и мой!»: Артур Пирожков пожелал фанатам доброго утра
Артур Пирожков делится хорошим настроением в социальной сети. Фото: Global Look Press

Самоизоляция не будет такой уж удручающей, если каждое утро встречать так, как Артур Пирожков. Популярный комик и певец Александр Ревва принял челлендж от канала «Муз-ТВ» и помыл руки на камеру, напевая при этом бодрую песню.

«Проснись и пой, проснись и мой,

Попробуй в жизни хоть раз

Не выпускать улыбку из открытых глаз.

Пускай капризен успех — он выбирает из тех,

Кто может смело руки мыть перед собой.

Мой засыпая, мой во сне, проснись и мой!» — такую вариацию советского хита исполнил артист, пожелав своим подписчикам доброго утра и хорошего дня.

Известно, что Ревва сидит на домашнем карантине со своей семьей, как и большинство других звезд. В своих постах в социальных сетях певец пишет, что соскучился по зрителям. Его концерты в южных городах страны были перенесены с марта на вторую половину мая.

Добавим, что во флешмобе #МОЙиПОЙ от канала «Муз-ТВ» также поучаствовали дуэт «2Маши», Асти, группа «Фабрика», Катя IOWA и Светлана Лобода. Регулярное мытье рук — является одной из основных мер по профилактике коронавируса.

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