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Выигрышный ход: Михалкова последовала примеру Пугачевой и выбрала черный наряд на праздники

Экс-звезда «Уральских пельменей» показала свое одеяние.

Выигрышный ход: Михалкова последовала примеру Пугачевой и выбрала черный наряд на праздники
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

В преддверии Нового года многие модницы тщательно подыскивали себе наряд для главной ночи. Кто-то гуглил советы в Интернете, кто-то прислушивался к Эвелине Хромченко или брал персональные рекомендации, а кому-то, как Алле Пугачевой, достаточно было вернуться к позабытом черному цвету, чтобы привлечь к себе внимание.

Алла Пугачева с подругой. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

Примадонна весь прошлый год удивляла выбором светлых нарядов, но в новогоднюю ночь почему-то выбрала тотально черный аутфит. Ее примеру последовала актриса Юлия Михалкова, экс-звезда «Уральских пельменей».

Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Красотка продемонстрировала свой праздничный наряд в соцсети. Комплект из блузки и брюк черного цвета подчеркнул стройность актрисы, а ниспадающее с плеч декольте привнесло изюминки образу.

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