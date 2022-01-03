Выигрышный ход: Михалкова последовала примеру Пугачевой и выбрала черный наряд на праздники

В преддверии Нового года многие модницы тщательно подыскивали себе наряд для главной ночи. Кто-то гуглил советы в Интернете, кто-то прислушивался к Эвелине Хромченко или брал персональные рекомендации, а кому-то, как Алле Пугачевой, достаточно было вернуться к позабытом черному цвету, чтобы привлечь к себе внимание.

Примадонна весь прошлый год удивляла выбором светлых нарядов, но в новогоднюю ночь почему-то выбрала тотально черный аутфит. Ее примеру последовала актриса Юлия Михалкова, экс-звезда «Уральских пельменей».

Красотка продемонстрировала свой праздничный наряд в соцсети. Комплект из блузки и брюк черного цвета подчеркнул стройность актрисы, а ниспадающее с плеч декольте привнесло изюминки образу.

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