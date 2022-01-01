В гостях весь свет столичного бомонда: Пугачева накрыла богатый стол в родовом гнезде на Новый год

Среди гостей были замечены: Юлия Проскурякова и Игорь Николаев, чета Юдашкиных и многие другие.

Алла Пугачева слывет гостеприимной хозяйкой — и не зря! В родовом гнезде в деревне Грязь она собрала всех близких друзей.

На вечеринке в замке отметился весь свет столичного бомонда. На огонек к шоумен Максиму Галкину заглянули: чета Юдашкиных, именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и многие другие.

Восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза вместе с внучкой Примадонны — Клавой, встречали Новый год со взрослыми. Им разрешили лечь спать позже обычного. Алла Борисовна накрыла богатый стол в замке, за которым собрались ее друзья и близкие. Примадонна не поскупилась на угощения.

Шоумен Максим Галкин весь вечер бродил среди гостей, снимая ролики для своего Instagram. Ну а Примадонна не отходила ни на шаг от молодого мужа. Она покрасовалась в новогоднюю ночь в монохромном черном платье-балахоне, сделав легкую укладку с «отутюженными локонами». С певицей позировала и жена модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.