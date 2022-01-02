«Алла рыдала у телевизора?»: внучка Пугачевой в эффектном платье заголосила на сцене

Клава Земцова вместе со своей мамой спела в новогоднем выпуске «Две звезды. Отцы и дети».

Алла Пугачева может гордиться талантливой внучкой. Клава Земцова вместе со своей звездной мамой спела в новогоднем выпуске «Две звезды. Отцы и Дети». В этом же шоу состоялся вокальный дебют сына Примадонны — восьмилетнего Гарри. Он вышел на сцену с отцом шоуменом Максимом Галкиным.

Клавдия щеголяла в эффектном голубом бальном платье с пышной юбкой, а Орбакайте облачилась в платье-облачко из многослойного шифона. Обе покорили публику вокалом и чистым пением.

«Алла то хоть прослезилась?? Такой восторг, еще и внучка будет на эстраде», «Какая талантливая девочка, сразу видно чья внучка», «Алла, небось, рыдала у телевизора?? Какая умничка и певунья», «Словно голосистый соловушек», «Алла может гордиться», «Новое поколение в семье наступает на пятки Алле и Кристи», «Хотим дуэт Клавы с братом Никитой!! Вот это будет круто!», «Вау, как заголосила», «Талантище», — пишут фолловеры.

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