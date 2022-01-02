«Опа! Даже Лизу обскакал»: Пугачева дала добро на вокальный дебют Гарри вперед милашки-сестры

Ранее Примадонна призналась, что первые пять лет приглядывалась к двойняшкам, не навязывая им увлечения. Дети занимались только тем, что их интересовало.

Двойняшки Гарри и Лиза бегло говорят на французском. Они учатся во втором классе элитной гимназии и всесторонне развиваются в семье. Алла Пугачева уверена, что в юном возрасте всю информацию дети должны черпать от родителей, а не искать сведения в Интернете.

Кроме того, делясь своей воспитательной методикой, Примадонна уточнила, что она первые пять лет только присматривалась к двойняшкам, чтобы понять, какие вещи их интересуют, чем они будут увлекаться. Главное, не навязывать хобби.

При этом Алла Борисовна намекнула, что будь ее воля, она бы не показывала своих детей публике. Но шоумен Максим Галкин посчитал иначе. Он то и дело радует поклонников свежими снимками двойняшек Гарри и Лизы, рассказывая о том, чем они увлекаются.

Дочка Примадонны неплохо музицирует и берет уроки вокала. Поэтому никто бы не удивился, если бы на сцену с отцом вышла Лиза. Однако Галкин спел в новогоднем выпуске «Две звезды. Отцы и Дети» вместе с сынишкой. Видимо, Алла Пугачева дала добро на этот вокальный дебют Гарри вперед его талантливой сестры.

«Опа! Даже Лизу обскакал», «А почему Лизочку не позвали??», «Вот бы они все вместе вышли, и Алла с Лизой! Это было бы супер», «Значит музицирует дома Лиза, а на сцену вышел Гарри?? Лихо!», «Какие все-таки у Аллуси прекрасные детишки», — пишут фолловеры.

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