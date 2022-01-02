«Любовницы не справляются»: Бородина отреагировала на откровения Омарова

Как заметила телеведущая, ее дочь Теона не заслуживает знать всю правду о своем папе.

Телеведущая Ксения Бородина в комментариях под постом в Instagram ответила на некоторые вопросы своих подписчиков, которые возникли после откровений ее бывшего мужа бизнесмена Курбана Омарова.

«Ремонт сам себя не сделает. Печально это все и жалко. Видно, 17-летние любовницы уже не справляются. Если бы я хотела, то давно все дочери рассказала. У меня есть дочь, которая не заслуживает знать правду о своем папе. Там слишком много грязи». Ксения Бородина

Как сказала Ксения Бородина, она никого и никогда не унижала. «Благородно молчу. Мое молчание равно репутации папы Теоны, который каждый день ее сам унижает», — заявила Ксения Бородина.

Ранее бывший муж Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров заявил, что телеведущая изменяла ему с лучшим другом. Причем он заверил, что у него есть видеоподтверждение.

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