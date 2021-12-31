«Чтобы не подумали, что тюфик»: Курбан Омаров поделился личным секретом

Курбан Омаров воспитывает двух детей. Сына Омара от первого брака и дочь Теону от второго. Омар занимается боксом, а звездный отец уделяет ему много внимания. Накануне он забрал его с тренировки для совместного ужина, по итогам которого сделал интересные выводы.

«И вот в самый вкусный момент, когда принести еду я сказал «стой, дай сфоткаю». Это поэтому у него лицо такое. Ну, или потому, что он серьезный боксер. Я тоже первые пять лет в инстаграме со злой рожей фоткался, чтобы не подумали, что тюфик. Женам кавказских мужей уверен это знакомо», — написал Омаров.

Напомним, в августе Курбан Омаров развелся с Ксенией Бородиной после шести лет брака. Причины разлада экс-супруги не озвучивают.

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