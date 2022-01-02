Сильно располневший Андрей Данилко в образе Верки Сердючки впервые за долгое время появился на публике

Вокалист и шоумен Андрей Данилко выступил на вечеринке в Дубае.

Некогда очень популярный вокалист Андрей Данилко, выходивший на сцену в образе Верки Сердючки, впервые за долгое время дал концерт.

Шоумен выступил на вечеринке в Дубае. Видео с мероприятия, на котором отжигала Верка Сердючка в своем микроблоге поделилась светская львица Анна Калашникова.

Она сделала совместное фото с Андреем Данилко и разместила несколько роликов.

Судя по ним, публика восторженно реагировала на выступление Верки Сердючки. Андрей Данилко в образе проводницы исполнил свои самые известные хиты «Чита дрита», «Дольче Габана», «Жениха хотела» и другие.

Верка Сердючка выступала перед публикой в белой вышиванке и юбке. Голову дивы украшала серебряная звезда.

По данным «Комсомольской правды», за часовое выступление со своими главными хитами Сердючка и ее коллектив получили порядка 12 миллионов рублей.

Кстати, когда-то Андрей Данилко для создания образа проводницы использовал накладной живот. Теперь же шоумен располнел и объемы у него появились собственные.

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