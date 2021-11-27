«Хочу дочу»: Анна Калашникова задумалась о материнстве

Бывшая возлюбленная исполнителя Прохора Шаляпина – Анна Калашникова – призналась, что очень хочет дочерей.

Напомним, что исполнительница уже носила под сердцем будущего ребенка. Но у Анны случился выкидыш. Калашникова очень переживала из-за этого, но нашла в себе силы жить дальше.

Модель еще надеется стать мамой. Певица любит детей. Поэтому в личном микроблоге блондинки появилась запись, в которой Анна Калашникова в белоснежном платье с рукавами-буфами понянчилась с двумя девочками на празднике в преддверии Дня матери.

«Хочу дочу, а лучше сразу двух. Мне идет быть мамой дочек?», – поинтересовалась Калашникова.

Поклонники Анны остались в восторге от образа модели и ее нежности к двум девочкам. Фолловерам не терпится увидеть Калашникову со своим малышом на руках:

«Будешь очень класной мамой. Сначала двойняшек, а потом еще мальчика, чтобы защищал их», «Очень идет! Уверенна, ты будешь прекрасной мамочкой!», «Главное, очень хотеть! И будут дочки!», «Анютка, вам очень идет быть мамочкой!».

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