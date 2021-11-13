Три причины: Верка Сердючка объяснила, почему перестала выступать в России

Андрей Данилко рассказал, почему отказывается от выступлений в нашей стране.

Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, объяснил, почему перестал выступать в России. Украинский певец назвал три причины, по которым не проводит ни концерты, ни корпоративов на территории страны.

Данилко признался, что выступления в России для его коллектива финансово невыгодны.

«В Россию мы сейчас вообще не ездим. Во-первых, добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию», — сказал артист изданию NEWS.ru.

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Также состояние здоровья певца не всегда позволяет уезжать так далеко. Третьей причиной стали нестабильные отношения Украины и России.

«Ситуация всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство», — объяснил Данилко.

Образ Верки Сердючки до сих пор очень популярен у себя на родине. Андрей Данилко активно участвует в телешоу на украинском телевидении.

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