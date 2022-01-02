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Нагиев такого не выдержит: отказавшись от трусиков, Горбань сверкнула бедрами в разрезе до талии

Актриса встретила новый, 2022 год в черном платье-сорочке.

Нагиев такого не выдержит: отказавшись от трусиков, Горбань сверкнула бедрами в разрезе до талии
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Звезда сериала «Кухня», экранная жена Дмитрия Нагиева Мария Горбань с семьей отдыхает на Шри-Ланке. Там у девушки собственная вилла, здесь она проводит несколько зимних недель, а заодно и празднует Новый год.

На главную ночь в году красотка Горбань надела легкое черное платье в бельевом стиле с разрезом чуть ли не до талии. С таким фасонов нижнее белье явно лишнее, поэтому с легкой совестью позабыв про трусики, актриса сверкнула идеальным обнаженным бедром, дефилируя возле елки.

Другая знаменитая модница, экс-подруга Тимати Настя Решетова, кстати, тоже выбрала черный наряд для новогодней ночи. У нее он оказался более прикрытым снизу, но более откровенным в области декольте.

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