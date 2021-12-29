«Цветок немного распущен»: Горбань вызвала зависть у рожавших женщин, показав безупречную фигуру в лавандовом монокини

Мария Горбань улетела на Шри-Ланку с мужем Кириллом Зоткиным и обоими детьми — дочкой Стефанией и сыном Ниланом. Мальчик, напомним, появился на свет в августе этого года. И выражение о том, что, дескать, живот исчезает ровно столько, сколько рос во время беременности, явно не подходит к актрисе.

Звезда «Кухни» стала блистать фигурой на пляжах буквально через несколько дней после выписки из клиники в Майами. Ну а сейчас может похвастаться абсолютно безупречным телом, будто она не ходила беременной, рожала, а потом ухаживала за грудным малышом, а все это время проводила в спортзале.

Последнее фото, которое Мария Горбань выставила в личном блоге, вызвало не только восторг, но и зависть у фолловеров. Актриса запечатлелась в лавандовом монокини, игриво подписав снимок: «Девушка красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен».

«Боже, мне бы такое тело после двух родов. А то я после первых уже поплыла», «Не понимаю, как можно после двоих детей так выглядеть», «Не, а вообще, Маша, вы в курсе что вы родили? Фигура — огонь!» — прокомментировали фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!