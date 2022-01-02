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Лепили всей семьей: фигуристка Туктамышева продемонстрировала, каким был ее новогодний стол

Главным блюдом праздничного стола стали манты.

Лепили всей семьей: фигуристка Туктамышева продемонстрировала, каким был ее новогодний стол
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

В новогоднюю ночь многие звезды позволяют себе чуточку больше в еде, чем в любое другое время. Даже спортсмены устраивают себе чит-мил. Фигуристка Елизавета Туктамышева показала, чем угощалась сама в Новый год и чем потчевала гостей.

Селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, шпроты и оливье – все как у большинства жителей нашей необъятной страны. А центральное блюдо фигуристка лепила сама, подключив всю семью.

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

«Главным блюдом были манты», — сообщила знаменитая хозяюшка, показав, как лепила их на кухне. Пришлось ли красотке что-то доедать первого января, как Ларисе Гузеевой, она не сообщила.

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