Лепили всей семьей: фигуристка Туктамышева продемонстрировала, каким был ее новогодний стол

В новогоднюю ночь многие звезды позволяют себе чуточку больше в еде, чем в любое другое время. Даже спортсмены устраивают себе чит-мил. Фигуристка Елизавета Туктамышева показала, чем угощалась сама в Новый год и чем потчевала гостей.

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Селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, шпроты и оливье – все как у большинства жителей нашей необъятной страны. А центральное блюдо фигуристка лепила сама, подключив всю семью.

«Главным блюдом были манты», — сообщила знаменитая хозяюшка, показав, как лепила их на кухне. Пришлось ли красотке что-то доедать первого января, как Ларисе Гузеевой, она не сообщила.

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