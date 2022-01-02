«Доедалки бесконечные»: Гузеева показала, как провела первое января с блинами и красной икрой у телевизора

Актриса и телесваха назвала этот день плохим.

Когда куранты отбили последнюю полночь года, отгремели фейерверки и подарки подарены, в холодильниках многих семей остаются настоящие запасы съестного, которые приходится в первый день нового года доедать.

А как у звезд? Да точно так же: актриса Лариса Гузеева, например, показала, что ей приходится доедать блины с красной икрой.

Телесваха сняла видео своего первого дня в году. И он выдался у нее точно таким же, как у большинства россиян.

«Чем плох первое января? Всем. Целый день пялишься в телевизор, и вот эти доедалки бесконечные. Просто ни за каким не за столом, а вот так. И смотришь все подряд, потому что фантазии ни на что другое не хватает», — посетовала актриса.

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