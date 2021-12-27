Словами Мишина: что сказала фигуристка Туктамышева после того, как весь пьедестал заняли юные подопечные Тутберидзе

25-летняя «императрица льда» смогла стать лишь седьмой на важном перед Олимпиадой чемпионате России.

В последние выходные декабря во дворце спорта «Юбилейный» Санкт-Петербурга состоялся чемпионат России по фигурному катанию. Весь пьедестал заняли воспитанницы тренера Этери Тутберидзе: 15-летняя Камила Валиева стала первой, 17-летняя Александра Трусова поднялась на вторую ступень, а бронза у 17-летней Анны Щербаковой. Троица, таким образом, уже вошла в состав олимпийской сборной.

Подопечная Алексея Мишина, 25-летняя Елизавета Туктамышева, осталась без наград, заняв лишь седьмое место в турнирной таблице. У нее случилось обидное за много лет падение с акселя, которое красавица списала на нервы. А у себя в Instagram она написала:

«Это жизнь… Алексей Николаевич, как всегда, двумя словами сказал гораздо больше, чем можно придумать. Вчерашний день — это буря эмоций! Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн! Невероятные эмоции, поддержка и энергия! Спасибо за все пожелания, подарки, плакаты, цветы! Люблю! Всегда ваш, туктик».

Но надежда попасть на Олимпиаду, к которой так стремится Туктамышева, у нее еще не растаяла — три путевки остались вакантны.

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