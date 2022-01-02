После баньки — в новый год: распаренная Загитова в одной простынке расположилась у елочки

Многие знаменитости последний день уходящего года провели в бане. Традиция такая – символически скинуть груз уходящего года в парной, чтобы со свежей головой и чистыми помыслами вступить в новый.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова – в числе тех, кто как раз обожает баню. Звезда льда как следует попарилась и для онлайн-публики позировала в одной простынке – распаренная и чистенькая, она запечатлелась в кресле возле елочки, пока по телевизору показывали старую добрую советскую комедию.

Кстати, балерина Анастасия Волочкова тоже парилась. И традиционно передавала привет поклонникам прямо с полки парной.

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