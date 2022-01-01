Прикрыла трепетную грудь мишурой: Волочкова эротично попарилась на Новый год в баньке

Звезда обожает хороший жар и не отказала себе в удовольствии на праздник.

Анастасия Волочкова известна своей страстью к русской бане. Звезда балета не раз признавалась, что здесь она отлично снимает стресс и хорошо расслабляется.

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А еще ее называют «грозой парильщиков», поскольку артистка способна выдержать порой очень высокие температуры и банщикам с ней не просто. Анастасия предпочитает русские березовые или дубовые венички, после которых окунается в купель.

На Новый год Волочкова не отказала себе в удовольствии сходить в свою любимую баньку. В личном блоге она показала фото из парной.

«Новогоднее парение», — подписала она снимок.

Знаменитость примерила на голову красный колпачок, а грудь эротично прикрыла мишурой.

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