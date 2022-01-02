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И с крошечным братиком познакомил: сын Авербуха и Лобачевой представил возлюбленную семье отца

17-летний Мартин Авербух и его девушка встретили Новый год отцом, мачехой и шестимесячным братиком.

И с крошечным братиком познакомил: сын Авербуха и Лобачевой представил возлюбленную семье отца
Ирина Лобачева и Илья Авербух. Фото: Global Look Press

Старший сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой, 17-летний Мартин, в Новый год познакомил свою возлюбленную с семьей. Юноша появился на семейном застолье с подругой, о которой мы писали ранее.

Наследник Авербуха представил свою девушку отцу, мачехе, а также младшему братику, шестимесячному крошке Льву. Девушка даже понянчилась с малышом, подержала его на ручках, и кроха, судя по кадрам, не был против.

Напомним, после развода Авербуха и Лобачевой в 2007 году их первенец Мартин стал жить с отцом. В 2020 году фигурист снова женился, его избранницей стала актриса Елизавета Арзамасова, и в августе 2021 года у них родился сын Лев.

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