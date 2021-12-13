Мальчик вырос: сын Авербуха и Лобачевой закрутил роман

Быстро растут чужие дети, вот и сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой, 17-летний Мартин, не ровен час, сыграет свадьбу. Как оказалось, юноша уже несвободен. Об этом он поведал у себя в микроблоге.

Пасынок актрисы Лизы Арзамасовой разместил у себя в Instagram довольно красноречивое фото, на котором целуется с девушкой. Кто эта таинственная возлюбленная, как они познакомились и насколько все серьезно — пока вопросов больше, чем ответов.

Напомним, после развода родителей в 2007 году Мартин стал жить с отцом. В 2020 году Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой, и в 2021 году семейство стало еще больше – у них родился малыш Лев.

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