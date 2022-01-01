Опирается на сына: София Ротару предстала на семейном фото в черном наряде и с лучезарной улыбкой

Невестка известной певицы поделилась домашним кадром, на котором София Ротару запечатлена рядом с сыном Русланом.

Стало доброй традицией в новогодние праздники делать фотографии своих семей и демонстрировать их публике.

Дружная семья певицы Софии Ротару встречала Новый год в роскошном особняке. Одним из моментов праздника поделилась в микроблоге невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко. В кадре предстала сама Светлана, ее мама, звездная свекровь, муж и сын с дочкой.

«С Новым 2022 годом! Любовь, добро, изобилие, поддержка и здоровье — спутники в этом году! Всем радости и мира!» — пожелала Светлана Евдокименко.

От поклонников не укрылось, что на фото София Ротару стоит, опираясь на своего сына Руслана. А тот нежно держит маму за руку. София Ротару облачилась во все черное – на певице просторная туника и прямые брюки.

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