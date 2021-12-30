«28 лет вместе»: сын Софии Ротару отметил с женой Никелевую свадьбу

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко в Instagram опубликовал фотографию со своей женой Светланой. Пара вместе уже 28 лет. Они отметили никелевую свадьбу.
«28 лет вместе!» — подписал снимок Руслан Евдокименко.
«Счастья вам и вечной любви. Огромное спасибо, что делаете для Софии Михайловны», «У вас самая лучшая на свете семья», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко работает исполнительным продюсером. В браке с Русланом Евдокименко у них двое детей — сын Анатолий и дочка София.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!