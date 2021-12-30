Как приготовить оливье с авокадо и крабом
Видео
Как приготовить селедку под шубой с секретным ингредиентом
Видео

«28 лет вместе»: сын Софии Ротару отметил с женой Никелевую свадьбу

Руслан Евдокименко — счастливый отец двух детей.

«28 лет вместе»: сын Софии Ротару отметил с женой Никелевую свадьбу
София Ротару. Фото: Globallookpress.com

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко в Instagram опубликовал фотографию со своей женой Светланой. Пара вместе уже 28 лет. Они отметили никелевую свадьбу.

Руслан Евдокименко с женой
Руслан Евдокименко с женой. Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko/

«28 лет вместе!» — подписал снимок Руслан Евдокименко.

«Счастья вам и вечной любви. Огромное спасибо, что делаете для Софии Михайловны», «У вас самая лучшая на свете семья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко работает исполнительным продюсером. В браке с Русланом Евдокименко у них двое детей — сын Анатолий и дочка София.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Новости googleРуслан ЕвдокименкоСветлана ЕвдокименкоСофия РотаруСофия Ротару последние новости