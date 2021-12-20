«За кого меня принимаете?»: позволяет ли Бородина дочери Теоне вспоминать в ее присутствии отца

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым ведущая проекта «Дом-2» как-то нелестно отзывалась об отце своей младшей дочери Теоны. Фанаты пришли к выводу, что экс-возлюбленный звездной красотки чем-то сильно подпортил впечатление, раз Ксения Бородина пошла на развод, согласившись растить ребенка вдали от Курбана. Естественно, бывший муж теледивы часто видится с дочерью, но это не одно и тоже, как если бы они жили под одной крышей всей семьей.

Ведущая «Дома-2» не раз просила поклонников оставить тему ее расставания с мужем в покое и не задавать ей неудобных вопросов. Однако фанатов волнует эта пикантная история. Так, к примеру, в викторине «Вопрос – ответ» Ксюшу спросили о том, позволяет ли она младшей дочери в своем присутствии вспоминать отца. Это теледиву только насмешило. Бородина в шутку дала понять, что она не такой уж и диктатор в семье.

«Вы запрещаете Теоне говорить про папу в присутствии вас?» — спросили у Ксюши. «Вы меня за кого принимаете?? Нет, конечно», — заверила Бородина, намекнув, что ради своей дочери она готова мириться с присутствием в их жизни Курбана Омарова.

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