«Шикарная брюнетка»: Регина Тодоренко подчеркнула загорелые ножки платьем с блестящей бахромой

Телеведущая обратилась с новогодними пожеланиями к фанатам.

Жена Влада Топалова — Регина Тодоренко — поздравила поклонников с Новым годом в платье длины мини с переливающимися нитями.

Телеведущая собрала темные волосы в высокую прическу с начесом, чтобы показать массивные серьги-конго.

Регина нарядилась в платье с эффектом свисающей мишуры тройной расцветки. Тодоренко завершила яркий образ серебристыми босоножками на каблуке.

«С наступающим Новым годом, мои хорошие, мои смелые, сильные, честные, любящие и любимые. Желаю нам всем оставаться одной сплоченной командой, исполнять все запланированное, задуманное, желанное. Мечтайте, загадывайте желания, путешествуйте, творите свою жизнь такой, какой вы хотите ее видеть и проживать! Делайте себя счастливыми!» — пожелала Регина своим фолловерам.

Поклонники Тодоренко в свою очередь восхитились ярким праздничным образом знаменитости. Они написали комплименты в комментариях под свежим фото знаменитости:

«Шикарная брюнетка! С Новым годом!», «Регина! Это лучший новогодний наряд!», «Ах, эти ножки!», «С наступающим Новым годом, красивая и яркая!», «Обалденный прикид».

Напомним, ранее Регина Тодоренко в черном платье-бюстье сразила стройной фигурой с аппетитными формами.

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