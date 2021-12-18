«Новые эмоции»: Тодоренко стала блондинкой

Регина Тодоренко решила преобразиться к новому году. Телеведущая стала блондинкой. Над образом поработал стилист Влад Лисовец. Результатом она поделилась в своем инстаграме.

«Новые эмоции, люди, события приходят в нашу жизнь со сменой имиджа. Интересный факт , долетевший из Йельского университета: исследование показало, что волосы имеют самое прямое воздействие на наше счастье и профессиональный успех», — написала Тодоренко.

Фанаты отметили что Регине очень идет новый образ.

«Вау, как классно! Шикарные волосы! Красивая! Да, все верно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Регина Тодоренко замужем за Владом Топаловым с 2019-го. У пары подрастает сын Миша, которого они ласково называют Майкл.

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