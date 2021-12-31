Словно Золушка на балу: дочь Малинина предстала в своем лондонском доме у камина в золотистом платье

Дочь Александра Малинина Устинья в этом году поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне, поэтому семья пока перебралась из Германии в Англию. Здесь они украсили свой дом к Новому году и подготовились к празднику.

Устинья показала поклонникам в личном блоге, какой наряд она выбрала для празднования Нового года, запечатлевшись возле елочки и камина.

Будущая звезда оперной сцены облачилась в золотистое фатиновое платье в пол с пышной юбкой и рукавами-фонариками. В таком образе очень легко можно представить Золушку из волшебной сказки.

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