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Словно Золушка на балу: дочь Малинина предстала в своем лондонском доме у камина в золотистом платье

Устинья Малинина учится в Королевской академии музыки.

Словно Золушка на балу: дочь Малинина предстала в своем лондонском доме у камина в золотистом платье
Александр Малинин с дочерью. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official/

Дочь Александра Малинина Устинья в этом году поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне, поэтому семья пока перебралась из Германии в Англию. Здесь они украсили свой дом к Новому году и подготовились к празднику.

Устинья показала поклонникам в личном блоге, какой наряд она выбрала для празднования Нового года, запечатлевшись возле елочки и камина.

Будущая звезда оперной сцены облачилась в золотистое фатиновое платье в пол с пышной юбкой и рукавами-фонариками. В таком образе очень легко можно представить Золушку из волшебной сказки.

Устинья Малинина.
Устинья Малинина. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official/

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