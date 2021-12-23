«Тигр оценит!»: Наташа Королева щегольнула пышным синим платьем из фатина, в котором встретит Новый год

До Нового года остается не там много времени, счет пошел на дни. И звездные модницы уже практически определись с нарядами. А некоторые даже похвастались ими перед своей многомиллионной онлайн-аудиторией.

Певица Наташа Королева выбрала пышное синее платье из многослойного фатина. Артистка нарядилась и показала себя во всей красе, позируя у огромной елочки.

«В год Черного Водяного Тигра надо правильно выбрать платье по цвету. Темно-синее как раз, тигр оценит! Вот в таком красивом платье я буду встречать Новый год!», — похвасталась Наташа Королева.

Ранее свой наряд показывала телеведущая Дарья Пынзарь. Ее наряд тоже оказался синим. А если вы еще не выбрали себе платье, то советы Александра Васильева, собранные тут, вам помогут определиться.

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