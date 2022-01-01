«Гость из будущего»: Александр Васильев оценил постпандемийный костюм Дани Милохина

Историк моды Александр Васильев посчитал Даню Милохина одним из самых ярких и модных звезд 2021 года.

Васильеву запомнился костюм Милохина на премии RU.TV.

«Даня Милохин, наша звезда «ТикТока», буквально взрывал своими эпатажными костюмами общественное мнение. Он одевается очень театрально. Я думаю, кто-то ему специально все шьет и выполняет любые капризы звезды. Этот образ Дани я бы назвал «гость из будущего», — подчеркнул Васильев.

Александр Васильев даже выявил секрет успеха Дани Милохина.

«Постпандемийная мода. Даня в белом, как врач. Его нагрудное украшение напоминает рентгеновские снимки легких. Разрезы на брюках похожи на швы. Знаете, в чем его сила? В молодости и обаянии. Даня — улыбчивый 20-летний мальчик. А нашему шоу-бизнесу очень нужны такие лица», — отметил модный эксперт для 7days.

Напомним, ранее Даня Милохин вместе с Евгенией Медведевой стали гостями шоу «Вечерний Ургант».

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