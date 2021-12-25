Пижама с картой звездного неба и джинсы с заплатками: в чем появились Медведева и Милохин в гостях у Урганта

Партнеры по танцам на льду отвечали на вопросы в шоу «Вечерний Ургант».

Исполнитель Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева пришли к Ивану Урганту в ярких образах. При этом наряды знаменитостей были похожи на одежду для дома.

Все дело в том, что Медведева отдала предпочтение пижамному костюму. А Милохин пришел в растянутом свитере и брюках с заплатками. Небрежность и непринужденность аутфитов участников шоу «Ледниковый период» сделали появление знаменитостей милым и добавили уюта в студии.

Евгения Медведева скомбинировала темно-синюю пижаму с картой звездного неба и серебристые лодочки на каблуке. Также фигуристка повязала на шею нитку жемчуга.

А ее партнер по танцам на льду сидел на диване в графитовом свитере с круглым воротом и джинсах с разноцветными заплатками. Также на ногах Дани были радужные кроссовки. На шее Милохина, как и у Медведевой, было ожерелье из белых бусин.

Напомним, ранее Даня Милохин признался, что поменялась в его жизни после 20-летнего юбилея.

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