Читали «Войну и мир»?: Милохин и Медведева «провалились» на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Участики шоу «Ледниковый период» пришли в гости к Дмитрию Диброву.

После участия в шоу «Ледниковый период» Даня Милохин и Евгения Медведева стали все чаще выходить в свет в компании друг друга. Недавно ребята посетили викторину «Кто хочет стать миллионером». Однако знаменитостям не удалось забрать главный приз.

Участники проекта танцев на льду ответили на 12 вопросов из 15 и смогли забрать только 200 тысяч рублей. Милохин и Медведева не ответили на вопрос о количестве родных детей в семье Ростовых в романе «Война и мир».

К слову, инициатором большинства ответов была фигуристка Евгения Медведева. Как и предполагал ведущий интеллектуальной программы.

«Эта Медведева только и ждала своего часа!», – заявил Дибров в эфире Первого канала.

Отметим, что Даня Милохин ранее говорил о пробелах в своих знаниях. Артисту часто сложно грамотно простить свой устный ответ. Но блогер не стесняется этого.

Напомним, недавно Даня Милохин и Евгения Медведева появились на программе «Вечерний Ургант». Знаменитости выбрали для беседы с Иваном Ургантом уютные образы с элементами домашних аутфитов.

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