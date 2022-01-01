«В стиле Пако Рабанна»: Александр Васильев вспомнил лучшее платье Валерии за 2021 год

Историк моды Александр Васильев признал исполнительницу Валерию одной из самых модных артисток 2021 года.

Телеведущий отметил образ артистки на фестивале «Новая волна».

«Платье в стиле Пако Рабанна, наряд совершенно в духе этого дизайнера. Эффектный сценический наряд подчеркивает стройную талию Валерии. Эта певица поражала нас не только костюмами, но и своей формой. Несмотря на то что возраст у нее далеко не девичий, она выглядит как зажигательная девушка из начала 90-х. Мини, открытые плечи, прическа по моде того времени. Валерия — молодец, она борется за свою публику», — похвалил Васильев певицу.

«В этом году я был на ее концерте в Светлогорске. И в зале все ей подпевали. Потом мне довелось поужинать с певицей и ее мужем. Я посоветовал им самый модный ресторан города. Валерия ела только ананас, листья салата и овощи на пару. Сказала мне, что вегетарианка, сторонница ЗОЖ, посещает спортзал. И отдает себе отчет в том, что ее долгая жизнь на сцене полностью зависит от ее красоты и стройности», — поделился Васильев с 7days.

Напомним, ранее Валерия в пышной юбке из фатина и корсете выступила и понравилась стилисту.

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