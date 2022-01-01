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«В стиле Пако Рабанна»: Александр Васильев вспомнил лучшее платье Валерии за 2021 год

Модный эксперт восхитился самоконтролем артистки, которая может позволить себе мини.

«В стиле Пако Рабанна»: Александр Васильев вспомнил лучшее платье Валерии за 2021 год
Валерия. Фото: Instagram.com/valeriya

Историк моды Александр Васильев признал исполнительницу Валерию одной из самых модных артисток 2021 года.

Телеведущий отметил образ артистки на фестивале «Новая волна».

«Платье в стиле Пако Рабанна, наряд совершенно в духе этого дизайнера. Эффектный сценический наряд подчеркивает стройную талию Валерии. Эта певица поражала нас не только костюмами, но и своей формой. Несмотря на то что возраст у нее далеко не девичий, она выглядит как зажигательная девушка из начала 90-х. Мини, открытые плечи, прическа по моде того времени. Валерия — молодец, она борется за свою публику», — похвалил Васильев певицу.

Валерия
Валерия на «Новой волне». Фото: Instagram.com/valeriya

«В этом году я был на ее концерте в Светлогорске. И в зале все ей подпевали. Потом мне довелось поужинать с певицей и ее мужем. Я посоветовал им самый модный ресторан города. Валерия ела только ананас, листья салата и овощи на пару. Сказала мне, что вегетарианка, сторонница ЗОЖ, посещает спортзал. И отдает себе отчет в том, что ее долгая жизнь на сцене полностью зависит от ее красоты и стройности», — поделился Васильев с 7days.

Напомним, ранее Валерия в пышной юбке из фатина и корсете выступила и понравилась стилисту.

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