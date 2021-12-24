«В качестве украшений обратите внимание на блестки»: Васильев рассказал, в чем встречать Новый год

Историк моды Александр Васильев заявил, что главным трендом следующего сезона станут все оттенки воды: от лазурного до глубокого изумрудного. Кроме того, он рассказал, в чем надо встречать Новый 2022 год.

«В качестве украшений обратите внимание на блестки, которые могут быть подобраны как под цвет наряда, так и другого подходящего оттенка, например, серебристого. Сюда же подойдет вышивка бисером или стеклярусом, которые, кстати, отсылают нас к моде начала 2000-х». Александр Васильев

Как заметил Александр Васильев, также в следующем году в моде будут такие оттенки, как бордовый, розовый, оранжевый, разные оттенки горчичного. Не уйдут из моды классика: черные и белые цвета. Кроме того, модницы сделают акцент на вещах золотого и серебристого цвета, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание. Они понравятся многим женщинам, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Александр Васильев — один из ведущих программы «Модный приговор». Он часто обсуждает наряды звезд. Причем не боится сказать всю правду, если ему что-то не нравится.

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