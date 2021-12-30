Просто и элегантно: Орбакайте в пальто с узором на спине и джинсах клеш отметилась в Краснодаре

Певица приехала на юг страны, чтобы не только представить свой парфюм, но и выступать на корпоративе.

Кристина Орбакайте любит путешествовать. Она не скрывает, что имеет недвижимость не только в России. Но певица именно на родине с родными отпраздновала 50-летие.

Более того, она этой осенью не пропускала светских раутов, а в декабре артистка то и дело ездит на новогодние съемки. Каждый раз она появляется а публике в новых образах. Накануне звезда прилетела в Краснодар.

Сразу после аэропорта Кристина оказалась в торговом центре. Она отметилась в одном из магазинов, где представила свой новый парфюм. Примечательно, что певица была облачена в брюки клеш и шелковую блузку.

Она также решила облачиться в черное длинное пальто с узором на спине. Под ним оказалась блестящая праздничная туника. Орбакайте пританцовывая вошла в торговый зал.

Для поклонников, которые собрались в торговом центре, певица даже спела. Она получила массу комплиментов. А позже Орбакайте отправилась на корпоратив, где уже в серебристом мини-платье исполнила свои хиты.

Поклонники одарили ее теплыми словами. Артистка сразила их своими образами и моложавым видом. «Какая элегантная», «Ну просто красотка», «Что за красотка», «Прям икона стиля», «Кристина всегда выглядит безупречно», «Такая стройная», «Мамино обаяние», «Только вошла, а уже все внимание притянула», «Ну очень элегантная», «Как приятно видеть таких артистов», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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