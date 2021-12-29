«Нарушу молчание!»: Плющенко объяснил, почему дал интервью после восьмимесячного «воздержания»

По словам олимпийского чемпиона, он никого не трогал, но его семью постоянно задевают.

Фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему прервал восьмимесячное «воздержание» и дал интервью журналистам.

«Я восемь месяцев не давал интервью, но тут нарушу молчание! Заметьте — я никого не трогал, ни на кого не нападал, трогают снова нас». Евгений Плющенко

Как сказал Евгений Плющенко, он рад, что со своей подопечной юной фигуристкой Софьей Муравьевой «обыграл в одну калитку» действующую чемпионку мира Анну Щербакову. По его словам, Муравьева сделала три акселя в три с половиной оборота. А вот ее соперница Анна Щербакова не продемонстрировала сложных прыжков. Причем она ничем не удивила, как думает муж продюсера Яны Рудковской, ни в короткой, ни в произвольной программе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в итоговой таблице Анна Щербакова стала третьей, а Софья Муравьева только шестой. Евгений Плющенко уже заявил, что не согласен с таким результатом. Он думает, что Щербаковой стать бронзовым призером помогли судьи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!