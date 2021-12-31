Принципиально: Елизавета II предупредила Уильяма и Гарри о том, что не допустит их разводов

Самые обсуждаемые внуки Елизаветы II давно счастливы в браках. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в этом году отметили десятую годовщину семейной жизни. А принц Гарри и Меган Маркл — третью. Хотя вокруг женитьбы младшего сына принца Чарльза ходило много слухов и пересудов, Елизавета II предупредила обоих, что не потерпит разводы.

«Королева является главой церкви, и поэтому с принципиальной точки зрения она выступает против королевских разводов. Однако она была свидетельницей развода не только своей сестры, принцессы Маргарет, но и своих детей. Она считает, что этого достаточно. Королевских разводов во время ее правления больше не будет», — пишет The News.

Напомним, старший сын королевы — принц Чарльз — в свое время развелся с принцессой Дианой. Единственная дочь Ее Величества — принцесса Анна — также пережила развод с первым мужем. Кроме того, холостяком стал и младший сын Елизаветы II — принц Эндрю.

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