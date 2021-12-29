Полезные подарки: стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям подарили детям на Рождество

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми отметили Рождество в Норфолке. Там у герцогов Кембриджских есть особняк «Анмер Холл», который им подарила в день свадьбы Елизавета II. В праздник семью заметили по дороге во время возвращения из церкви, а ранее королевские наследники получили долгожданные подарки.

Принцу Джорджу подарили комплект для кемпинга, в который входят палатка, рация и фонарик. Принцесса Шарлотта получила ​​видеокамеру, а принц Луи — рамку для лазания. Об этом пишет Us Weekly.

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Напомним, ранее планировалось, что королевская семья соберется в Сандрингемском дворце, где на протяжении многих лет Елизавета II отмечала Рождество в компании детей, внуков и правнуков. Однако в этом году планам Ее Величества не удалось осуществиться. Королева отменила сбор гостей из-за вспышки коронавируса и отметила Рождество в Виндзорском замке в компании сына, принца Чарльза, и его жены — герцогини Камиллы.

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