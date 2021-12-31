Басков объяснил, почему не позвал Киркорова кататься на воздушных шарах после своего юбилея

Певец Николай Басков в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» объяснил, почему не позвал своего «заклятого друга» поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова после своего юбилея кататься на воздушных шарах.
Как отметил в студии программы Филипп Киркоров, он уже постфактум узнал об этой поездке Николая Баскова с другими звездами отечественного шоу-бизнеса. Фотографии он увидел в соцсетях.
«Ты бы выпал из него», — заметил Николай Басков, обращаясь к Филиппу Киркорову.
«Ни за что», — сказал поп-король.
Напомним, что Николай Басков и Филипп Киркоров — давние друзья. Они всегда очень тепло отзываются друг о друге и приводят вместе много времени.
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