Басков объяснил, почему не позвал Киркорова кататься на воздушных шарах после своего юбилея

В этом году «золотому голосу России» исполнилось 45 лет.

Певец Николай Басков в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» объяснил, почему не позвал своего «заклятого друга» поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова после своего юбилея кататься на воздушных шарах.

Как отметил в студии программы Филипп Киркоров, он уже постфактум узнал об этой поездке Николая Баскова с другими звездами отечественного шоу-бизнеса. Фотографии он увидел в соцсетях.

«Ты бы выпал из него», — заметил Николай Басков, обращаясь к Филиппу Киркорову.

«Ни за что», — сказал поп-король.

Напомним, что Николай Басков и Филипп Киркоров — давние друзья. Они всегда очень тепло отзываются друг о друге и приводят вместе много времени.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!