«Уверена, что и он тоже»: Волочкова призналась, что жалеет о разрыве с олигархом Керимовым

Балерина и олигарх были вместе два года.

Анастасия Волочкова ни разу не была замужем, но в ее жизни было несколько ярких романов, которые обсуждаются до сих пор. Один из них – любовная история с олигархом Сулейманом Керимовым.

Встречаться с ним балерина начала в начале 2000-х годов. Причем, пикантность ситуации была в том, что мужчина оказался женат на своей сокурснице Фирузе Ханболаевой, у него трое детей.

Роман балерины и предпринимателя продлился два с половиной года и закончился большим скандалом – Волочкова забеременела, но очень переживала, что мужчина заберет у нее ребенка, на нервной почве у нее случился выкидыш.

В проекте «Загугли звезду» Волочкова призналась, что сожалеет о разрыве с Керимовым.

«Я уверена, что и он тоже. И мы встречались после аварии, в которой он горел в огне, и после этого еще 30 дней лежал в коме. Потом Сулейман пережил 70% пересадки кожи на теле. Я об этом писала и в своей книге. Сулейман говорил мне: «Когда я горел, то думал, что слава богу, что не ты была в этой машине», — призналась артистка.

Волочкова имеет в виду автоаварию 2006 года, в которой Керимов пострадал в пожаре. На дороге в Ницце машина разбилась и загорелась, он сильно обгорел.

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