«Старалась больше всех»: Рита Дакота запечатлела дочь Мию на катке

Малышка каталась в окружении родительницы и ее бойфренда.

Исполнительница Рита Дакота опубликовала в личном микроблоге ролик семейного досуга перед новогодними праздниками. Знаменитость с дочкой и бойфрендом покатались на коньках на Красной площади.

Дакота в темно-синем вязаном костюме с зимними узорами накинула белоснежный укороченный пуховик. А возлюбленный артистки — клипмейкер Федор Белогай — облачился в синюю куртку и бордовый свитер. Примечательно, что у знаменитостей были одинаковые шапки алого цвета.

Федор держал за руки четырехлетнюю дочку Риты. Малышка Мия в белоснежном комбинезоне и розовой шапке улыбалась, стоя на коньках.

« Когда никто из вас не умеет кататься на коньках, но очень хотелось модных фоточек. Скоро покажу результат. Там и смешно, и красиво. Все, как у нас в жизни. Накидайте Мие пару слов добрых, она старалась больше всех», — отметила Рита.

Напомним, ранее бывший муж Риты Дакоты опубликовал в личном микроблоге кадры с вечеринки, где рассекретил пол своего будущего ребенка. Влад Соколовский готовится стать родителем во второй раз.

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