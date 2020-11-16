«Буду музыкантом»: Рита Дакота показала, как дочь Соколовского играет на пианино

Мие Соколовской недавно исполнилось три года.

У Риты Дакоты и Влада Соколовского растет дочь Мия. Недавно девочке исполнилось три года и она уже подает большие музыкальные надежды. Мама девочки запечатлела ее за игрой на пианино, которое подарил фан-клуб, и исполнением «Колыбельной». Видео опубликовала в своем Instagram.

«Когда я маленькой стану, тогда я буду музыкантом, как мама», — подписала видеоролик Дакота.

Фанаты Дакоты были растроганы действиями Мии.

«Как мило! Какая умничка! Такая милая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Рита и Влад расстались в 2018 году. Оба уже успели устроить свою личную жизнь. Артистка встречается с бизнесменом Федором Белогаем, с которым познакомилась в прошлом году в Лос-Анджелесе, а Соколовский – с финалисткой кастинга в группу SEREBRO Ангелиной Сурковой.

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