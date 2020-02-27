«Знаю, за что мне был дан рак»: певец Шура рассказал о кошмарных моментах своей жизни

Певец Шура несколько лет назад стал появляться в скандальных сюжетах. То тут, то там его заставали папарацци в странных местах в неприглядном виде.
А потом и вовсе музыкант пропал с экранов всех телеканалов на несколько лет. Сегодня артист говорит открыто: да, он пережил пагубную зависимость.
«Я точно знаю, за что мне был дан рак. Не нужно было столько жрать наркоты», — признался певец порталу «Блокнот».
С помощью наркотиков певец, по его словам, пытался сбежать от одиночества. «Я приходил домой после концертов, где нет ни котенка, ни любимого человека, никого, только четыре стены», — признается артист.
Однако запрещенные средства не помогали, постепенно пришло понимание, что это не спасение, это ловушка. Казалось, выбраться с этого дна было уже невозможно. Но именно в этот момент Шура узнал, что у него рак.
«У меня метастазы были уже в голове. Я сделал выводы и стал больше верить в Бога», — сказал Шура.
Свою смертельную болезнь он отказывается называть бедой, для него это жизненный урок, вырвавший его из ада.
Пять лет певец боролся с недугом, за это время часть его якобы друзей из шоу-бизнеса неожиданно испарилась. Однако нашлись и те, кто протянул артисту руку помощи.
Среди них оказались Алла Пугачева, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дмитрий Маликов и Любовь Успенская.
Сейчас Шура живет полной жизнью, старается видеть во всем позитив. И понимает, что от одиночества есть другое, более эффективное средство — нужно, чтобы рядом был близкий человек. Например, ребенок.
Именно поэтому музыкант решил узнать больше про ЭКО и намерен воспользоваться услугами суррогатной матери, чтобы в его доме появился малыш. В ближайшее время он займется этим.
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