«Он подыгрывает»: Певцов забрал трудовую книжку из «Ленкома»

Недавно Дмитрий Певцов стал депутатом Госдумы. А на днях заявил, что с уходом из жизни Марка Захарова в родном «Ленкоме» многое поменялось не в лучшую сторону. По мнению актера, все катится вниз.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер отметил, что не обращает внимания на высказывания актера.

«Певцов забрал свою трудовую книжку из театра и отнес ее в Думу. В «Ленкоме» он теперь работает по строчным договорам. Я предложил ему роль Гаева в спектакле Марка Захарова «Вишневый сад». Сначала он согласился, но потом сказал, что ему будет сложно вводиться в связи с занятостью в Госдуме. Но обещал до января ввестись на роль графа Альмавивы в «Женитьбу Фигаро». Мы очень этого ждем. У нас нормальные рабочие отношения с Дмитрием. Те заявления, которые он порой делает, это, как мне кажется, он подыгрывает нашей бывшей ведущей актрисе (Александре Захаровой – Ред.), которая выступает против вторых составов в спектаклях Марка Захарова», — сказал Варшавер «Комсомольской правде».

Кроме того, Марк Варшавер отметил, что актеры театра довольны тем, что в спектакли ввели несколько составов.

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