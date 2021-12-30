Все ближе: беременная Алена Рапунцель назвала дату родов

25-летняя Алена Рапунцель, то есть, если быть точнее, по новому мужу уже теперь Алена Семина, регулярно рассказывает в микроблоге, как у нее проходит беременность. Экс-звезда «Дома-2» ждет второго ребенка от нового мужа, Ильи Семина, и срок уже перевалил за 30 недель.

Когда именно у нее будут роды, девушка не скрывает. Предварительно установленную дату появления ребенка на свет она указала накануне в новой публикации. По подсчетам аист прилетит к Алене прямо к женскому празднику — 7 марта.

А пока будущая мамочка готовится к Новому году и закупает подарки. А еще начинает «вить гнездо» — у нее возник особый период, свойственный многим женщинам в ее положении.

«У меня начинается период гнездования, походу! Я вечно теряюсь в себе, много думаю, уже хочу переехать в другую квартиру — мне здесь места теперь мало. Плюс думаю, что купить, а все ли есть, а кроватки деткам, а коляску двойную или обычную», — рассуждает девушка.

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