Резко вырос: беременная Алена Рапунцель показала внушительный животик

Красотка из «Дома-2» на шестом месяце ожидания.

Алена Рапунцель покинула «Дом-2» минувшим летом, но поклонников у девушки не убавилось. Для своей многотысячной армии фанатов длинноволосая брюнетка ведет микроблог, где делится новостями из жизни.

Сейчас Рапунцель беременна вторым сыном. Старшему Богдану полтора годика, его отцом является Илья Яббаров. В нынешнее «интересное положение» красотка попала благодаря уже бывшему мужу, стриптизеру Илье Семину, с которым рассталась спустя месяц после свадьбы.

За это время животик Алены заметно подрос. Сейчас у нее 22-я неделя, что соответствует шестому месяцу беременности. И с последней демонстрации округлостей ее талия резко выросла.

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