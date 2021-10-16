«Страшно там, где ты не человек»: беременная Алена Рапунцель рассталась с мужем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель минувшим летом ушла с проекта, чтобы строить любовь за периметром со стриптизером Ильей Семиным. Вскоре девушка объявила, что беременна. А 3 сентября они с бойфрендом сыграли свадьбу.

Но между ними снова заискрилось. И в этот раз Рапунцель и Семин расстались. Что именно произошло между молодыми людьми, экс-звезда реалити в подробностях не рассказывает.

Но в своем микроблоге она сообщила, что уехала из их общей квартиры с вещами и сыном, пока живет у родственников и планирует одна воспитывать своих детей – сейчас она на пятом месяце беременности, а ее первенцу Богдану один годик.

Общаясь с подписчиками, она ответила на вопрос, страшно ли ей одной остаться с двумя детьми.

«Страшно остаться там, где ты не человек. Страшно остаться там, где ты себя теряешь. Страшно там, где тебя пользуют, вытаскивают все внутренности и засовывают чип зависимости и страха. Вот это страшно, а не дети!», — написала звезда.

Напомним, буквально на днях Рапунцель с Семиным устроили гендерпати, на котором узнали пол будущего ребенка. У них будет сын, хотя Алена мечтала о дочке.

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