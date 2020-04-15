«Жена Хабенского, Золотухин, Маркова, Фриске»: Анна Дубровская о смертях после выхода «Дозоров»

Актриса Анна Дубровская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свою работу в картинах режиссера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор и «Дневной дозор». По ее словам, она не хотела изначально играть в этих фильмах. Также она вспомнила, что после выхода картин из жизни одним за другим стали уходить актеры, сыгравшие в лентах, а также их близкие родственники.

«Я ничего не знала о Тимуре Бекмамбетове перед съемками. Когда увидела сценарий, то подумала, что это какой-то бред. Вампирша, медвежонок, сова. Какие-то странные персонажи. Мне было все равно утвердят меня или нет. Я специально назвала огромную сумму, надеясь, что мне не пойдут навстречу. Но меня утвердили и заплатили, сколько я просила. В итоге фильмы стали прорывом среди российских блокбастеров. Их показывали даже в США». Анна Дубровская

Как отметила звезда, после выхода картин случилось несколько смертей актеров, которые в них играли. «Наверное, есть вещи, в которые вторгаться не стоит. Не уверена, что надо было мне в них участвовать. Возможно, стоило настоять и не сниматься в этих картинах», — сказала она.

Также актриса перечислила актеров и их родственников, которые стали уходить из жизни после выхода «Дозоров». «Жена Хабенского, Золотухин, Маркова, Фриске. Я не хочу думать, что все не случайно. Если начинаешь думать, то становится страшно», — отметила она.