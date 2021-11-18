Умер актер «Ночного дозора» и «Домашнего ареста» Игорь Савочкин

У 58-летнего артиста были проблемы с печенью.

17 ноября скончался актер Игорь Савочкин. Ему было 58 лет. Печальную новость сообщила в Facebook подруга покойного Алеся Казанцева.

За неделю до смерти артист обратился в больницу с жалобами на боли в спине и был госпитализирован. Как сообщает интернет-канал Mash, Савочкин скончался из-за проблем с печенью — у него произошла печеночная декомпрессия. Кроме того, актер боролся с онкологией.

Игорь Юрьевич известен по ролям в фильмах «Ночной дозор» (2004), «Жесть» (2006), «Черная молния» (2009), «Адмиралъ» (2009), сериалам «Громовы» (2005), «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011), «Мосгаз» (2012) и многим другим.

Из современных хитов он снимался в «Левиафане», «Методе», «Домашнем аресте», «Колл-центре» и «Эпидемии».

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