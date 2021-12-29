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Для свежести лица и молодости: раскрыт секрет приготовления напитка Кейт Миддлтон, с которого она начинает каждое утро

В начале января герцогиня Кембриджская отметит свое 40-летие.

Для свежести лица и молодости: раскрыт секрет приготовления напитка Кейт Миддлтон, с которого она начинает каждое утро
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Буквально через десять дней — 9 января — Кейт Миддлтон отметит свое 40-летие. Герцогиня Кембриджская родила троих детей и находится в прекрасной форме. Каждый ее выход в свет — это настоящий праздник для фанатов королевской семьи.

Один из секретов ее прекрасного внешнего вида был раскрыт буквально на днях. Оказалось, что каждое утро Кейт начинает с необычного напитка.

«Кейт любит смешивать капусту, спирулину, чай матча, шпинат, салат ромэн, листья кориандра и чернику. Этот состав поможет улучшить состояние кожи на клеточном уровне», — пишет Express.

Напомним, ранее стало известно, что траты герцогини Кембриджской на уход за собой составляют 55 тысяч фунтов стерлингов в год.

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