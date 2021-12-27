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Образ «охотницы»: Кейт Миддлтон вышла в свет в шляпе с перьями

Накануне герцоги Кембриджские побывали на церковной службе.

Образ «охотницы»: Кейт Миддлтон вышла в свет в шляпе с перьями
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с тремя детьми проводят рождественские праздники в Норфолке, где у них есть особняк «Анмер Холл». Накануне семья побывала на службе церкви Святой Марии Магдалины.

Герцоги Кембриджские
Герцоги Кембриджские. Фото: instagram.com/hellomag

Кейт выбрала довольно неожиданный образ. В Сети его уже назвали «охотничьим». Герцогиня надела клетчатый удлиненный жакет из шерсти Blazе Milano и коричневую шляпу Philip Treacy с пестрыми перьями. К образу добавила крупные серьги с флористическими мотивами Zoraida. Об этом пишет The National News.

Напомним, в этом году Елизавета II решила не собирать всех членов королевской семьи в Сандрингемском дворце, где они обычно отмечали Рождество и Новый год.

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