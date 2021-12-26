Как не замерзнуть в холода: Кейт Миддлтон советует приглядеться к ярким и теплым водолазкам

Кейт Миддлтон всегда выглядит стильно и со вкусом. Герцогиня Кембриджская может блистать не только в роскошных платьях за несколько десятков, а то и сотен тысяч фунтов стерлингов, но и сногсшибательно выглядеть в обычной водолазке.

В последнее время будущая королева довольно часто примеряла этот вариант теплой одежды, при это отдавая предпочтение как классическому черному, так и ярким оттенкам. Teleprogramma.pro вспомнила лучшие выходы Кейт Миддлтон этой осени в водолазках, а эксперт сайта, стилист Алсу Арна вынесла свой вердикт.

Тон в тон

В октябре Кейт Миддлтон посетила благотворительный фонд. Для этого выбрала яркий и, безусловно, запоминающийся образ, который пришелся по душе многим ее поклонникам. Герцогиня Кембриджская надела красную юбку гофре Pleated Skirt, которая стоит 25 долларов (почти 1800 рублей). В тон ей подобрала водолазку.

Образ дополнила туфлями Ralph Lauren за 575 долларов (40 тысяч рублей) и маленькой сумочкой DeMellier за 460 долларов (почти 33 тысячи рублей).

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Яркий верх и темный низ

По такому же принципу Кейт Миддлтон поступила, когда пришла к британским школьникам. Для официального визита в учебное заведение Лондона. Герцогиня Кембриджская выбрала пальто оттенка сочной фуксии и укороченные брюки с завышенной талией. Образ дополнила водолазкой и туфлями Prada.

К слову, пальто за 299 фунтов стерлингов (почти 30 тысяч рублей) и водолазка за 75 фунтов (7300 рублей), были куплены в магазине Hobbs.

Стильное сочетание

В сентябре Кейт Миддлтон и принц Уильям отметились на очередном королевском меропрятии – с официальным визитом они посетили Северную Ирландию. Герцогиня надела ярко-фиолетовый костюм Emilia Wickstead, который дополнила темно-синей водолазкой и такого же оттенка туфлями широком каблуке от Josie Emmy London. Выбирая яркий костюм Кейт доказала, что подобные цвета могут быть уместны и хмурой осенью, особенно если их «разбавить» темными оттенками.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Алсу Арна, глядя на образы Кейт Миддлтон, отметила, что герцогиня всегда идеально подбирает водолазки к нарядам.

«Водолазки никогда не выходили из моды. Единственное, в этом сезоне да и в предыдущем тоже, к ним добавилась молния до середины груди. Это больше напоминает спортивный стиль, но он не всегда уместен в дресс-коде первых леди. Поэтому Кейт Миддлтон идеально подбирает водолазки, придавая образу непринужденный вид. При этом элегантно поддерживая цвет водолазки аксессуаром, если он идет не в цвет основного гардероба. Либо она подбирает идеально в тон тем вещам, которые идут в дополнение к водолазке», — сказала Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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