«Своя голова на плечах»: манекенщик Савчук впервые высказался о романе с женой Лепса

По слухам, Дмитрий и Анна отдыхали на Мальдивах, куда улетели на частном самолете.

В декабре 59-летний Григорий Лепс стал холостяком. Он развелся с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. По слухам, многодетная мама закрутила роман с молодым манекенщиком Дмитрием Савчуком и даже отдохнула с ним на Мальдивах. Пронырливые пользователи Сети вычислили парочку по фото в инстаграме. К слову, после этого Шаплыкова удалила свою страницу в соцсети, а Савчук закрыл профиль.

«Я, к сожалению, пока комментировать ничего не хочу по этой истории с романом. Мне пока нечего сказать. Но я бы хотел, чтобы никто ничего не писал, конечно. Чтобы все было тихо — я устаю от такого повышенного внимания. Стали очень много писать, что я веду себя некорректно. Не знаю, почему так пишут. Я никому ничего не отвечаю, у меня своя голова на плечах, но плохого я точно ничего не делаю. Предпочитаю молчать в этой ситуации, иначе один раз ответишь, и поплывет шквал эмоций и сообщений», — цитирует Савчука Woman.ru.

Добавим, что Дмитрий Савчук работал моделью на модных показах Вячеслава Зайцева и других кутюрье. Его анкета есть на сайтах модельных и актерских агентств. В семью Григория Лепса он тоже был вхож с прошлого года.

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